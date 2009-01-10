Gmail-интерфейс

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок296 просмотров
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Требуется такая штука, которая подключается к gmail.com используя протокол TLS, и отправляет письмо получателю

Она должна принимать логин и пароль пользователя и e-mail получателя, текст|тема письма будет намертво вшита

Подойдет решение на C|C++|Python и т.п., которое будет работать в Linux|BSD, и принимать аргументы с консоли. Функция PHP с такими возможностями тоже подойдет

Никакого GUI, никаких наворотов - указал логин, пароль и получателя - и письмо ушло

Предпочтение меньшей цене и|или готовому решению

15 лет назад
WitMolif
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад