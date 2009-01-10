Gmail-интерфейс

У меня стоит движок Social Engine, нужно написать 1 модуль на php/mysql. Что касается модуля, то нужно: страница с перечнем платных и бесплатных разделов. 2 типа пользователей: 1. которые просматривают информацию и покупают 2. которые эту информацию выкладывают и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется такая штука, которая подключается к gmail.com используя протокол TLS, и отправляет письмо получателю
Она должна принимать логин и пароль пользователя и e-mail получателя, текст|тема письма будет намертво вшита
Подойдет решение на C|C++|Python и т.п., которое будет работать в Linux|BSD, и принимать аргументы с консоли. Функция PHP с такими возможностями тоже подойдет
Никакого GUI, никаких наворотов - указал логин, пароль и получателя - и письмо ушло
Предпочтение меньшей цене и|или готовому решению
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