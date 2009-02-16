Программирование базы данных

$500
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать web-программу учета заказов, в приложении указана структура. Вэб-интерфейс.

Хостинг и домен у нас есть. Нужно будет написать программу и подкрепить к сайту.

15 лет назад
jimm84
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад