Сделать форму из 4 полей

Веб-программированиеЗавершен13 заявок331 просмотр
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Нужно сделать рабочую контактную форму из 4 полей. верстка формы сделана, скрипт для проверки полей встроен.

надо только сделать чтобы форма отправляла данные на email.

Форма имеет небольшой баг область красным цветом, надо исправить

нужно сделать сейчас.

Сколько времени вам надо и сколько будет стоить?

15 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Все сделано без единого замечания
Проверил - оплатил. Все честно.
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