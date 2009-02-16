Сделать карту\мир для сайта онлайн дневников

Задача заключается в том, что нужно сделать карту на которой пользователь изначально может выбрать участок и поставить "домик" в дальнейшем в зависимости от популярности пользователя(Записи, время провождение на сайте и т.п.) домик будет рости (будет изменятся картинка) Хотелось бы узнать сколько данная вещь будет стоить и какие сроки. приблизительный ескиз чего я хочу прикрепил.