Сделать карту\мир для сайта онлайн дневников

Добрый день! Предлагаю работу по созданию справочника javascript на сайте http://javascript.ru В процессе вы - приобретете новые знания - заработате Обязательно: - некий уровень знакомства с javascript - грамотный русский - понимание английского Справочник можно делать по английским и частично русским материалам MDC ...
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Задача заключается в том, что нужно сделать карту на которой пользователь изначально может выбрать участок и поставить "домик" в дальнейшем в зависимости от популярности пользователя(Записи, время провождение на сайте и т.п.) домик будет рости (будет изменятся картинка) Хотелось бы узнать сколько данная вещь будет стоить и какие сроки. приблизительный ескиз чего я хочу прикрепил.
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