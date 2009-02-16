Создание книги во флеше

Пофиксить ошибки чата (пхп+Javascript), поправить бан по ID, устранить возможные ошибки при чтении сессии, установить возможность бана по мак адресу... Оптимизировать чат снизить нагрузку на сервер... Чат очень старый!!! все работает... менять чат не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать книгу, которая будет записана на диск и распространяться на диске.
Книга в формате флеш.
В начале красивая заставочка y 30 секунд.
Потом менюшка из 10 разделов.
В каждом из 10 разделов где-то 10 страниц.
На страницах информация, картинки, видео (все будет предоставлено).
ТРЕБОВАНИЯ:
1)Покажите портфолио по флешу
2)Сколько по времени это займет
3)Укажите сумму в ВМЗ
Высылайте свое Коммерческое предложение сюда: [email protected]
В коммерческом предложении распишите несколько уровней создания флеш-учебника:
например 1. Обычный флеш учебник с вашими материалами без рисовнной анимации - ....WMZ
2. Флеш учебник с вашими материалами - анимация рисованная профессилональная - ....WMZ
2. Флеш учебник с вашими материалами - анимация в виде мультильма - ....WMZ
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