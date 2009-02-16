Создание книги во флеше

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок301 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать книгу, которая будет записана на диск и распространяться на диске.

Книга в формате флеш.

В начале красивая заставочка y 30 секунд.

Потом менюшка из 10 разделов.

В каждом из 10 разделов где-то 10 страниц.

На страницах информация, картинки, видео (все будет предоставлено).

ТРЕБОВАНИЯ:

1)Покажите портфолио по флешу

2)Сколько по времени это займет

3)Укажите сумму в ВМЗ

Высылайте свое Коммерческое предложение сюда: [email protected]

В коммерческом предложении распишите несколько уровней создания флеш-учебника:

например 1. Обычный флеш учебник с вашими материалами без рисовнной анимации - ....WMZ

2. Флеш учебник с вашими материалами - анимация рисованная профессилональная - ....WMZ

2. Флеш учебник с вашими материалами - анимация в виде мультильма - ....WMZ

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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