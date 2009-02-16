Доработка доработанного Shop-Script

Пофиксить ошибки чата (пхп+Javascript), поправить бан по ID, устранить возможные ошибки при чтении сессии, установить возможность бана по мак адресу... Оптимизировать чат снизить нагрузку на сервер... Чат очень старый!!! все работает... менять чат не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вобщем дело такое - есть проект магазина на Shop-Script...
человек, который взялся его делать - не смог доделать до конца, по личным причинам (не зависящим от меня)...но многое сделать успел...осталось довести дело до конца...
ниже привожу более точный список остаточных доработок...
накопительные скидки учитываются только при заказе, необходимо добавить в остальных местах (кабинет пользователя и админка) - вобщем, неправтльно высчитывается накопительная скидка
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в рекомендуемых товарах необходимо поставить правильную цену (т.к. цены разные для разных городов)
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есть такая функция, как "уведомление пользователей об изменении цены"...
необходимо привязать импорт к ней, чтобы при импорте, если цена изменилась - пользователя отправлялось письмо, оно и сейчас отправляется но не после импорта и не в нужном виде
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почему то, не приходит ключ активации после регистрации пользователям - хотя это стандартная функция)
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Сатистика (которая должна быть)
В отдельном разделе Главный менеджер( уже есть разделение прав для админов - т.н. мультиадминство) может просматривать статистику:
1. Выбрать период за который смотреть статистику (возможность детализировать до 1 дня)
2. Статистика просмотров по товарам
3. Количество проданных товаров
4. Статистика по зарегистрированным пользователям (суммы и количества покупок, группа скидок, купленные товары полученные скидки,…)
5. Статистика по менеджерам (количество обработанных заказов, сумма продаж, время выполнения заказов – среднее и по каждому отдельно, …)
Возможность выгрузки в эксель
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боковая менюшка по технологии drill-in (могу точнее обьяснить в процессе)
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Изменение текстов, выдаваемых пользователям в имейлах и сообщениях
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Нумерация заказов - Номер каждого заказа состоит из следующих параметров:
1. Город (В-Винница, К-Киев, ДН – Днепропетровск, ДО - Донецк…)
2. 2-х значное число года (08 – 2008, 11 – 2011…)
3. 5-ти значное число номера заказа в этом городе в текущем году (00001)
Кодировку городов задаем административно в панели администрирования. Каждый год счетчик номера обнуляется
Номер вроде уже есть - нужно его повставлять во всех местах вместо стандартного номера
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на главной странице сделать добавление через админку картинок в 3 столбца и строки - независимые картинки
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експорт везде где нужен
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остановимся на этом) могут в процесе попадатся разные мелкие баги - про них будем тогда договариватся отдельно)
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