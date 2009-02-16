Сделать бан в чате по мак адресу

$50
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок339 просмотров
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Пофиксить ошибки чата (пхп+Javascript), поправить бан по ID, устранить возможные ошибки при чтении сессии, установить возможность бана по мак адресу... Оптимизировать чат снизить нагрузку на сервер...

Чат очень старый!!! все работает... менять чат не собираемся..... такой раритетик нужен самим :)

15 лет назад
lolik80
50 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
год назад
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