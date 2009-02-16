Немного подправить PHP скрипт

Веб-программированиеЗавершен13 заявок254 просмотра
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Имеется простой PHP скрипт, который получает данные из веб-приложения и наполняет этими данными одну таблицу в MySQL.

Требуется немного подправить скрипт, чтобы он дополнительно наполнял еще две колонки в таблице, а именно писал единичку в колонку counter (smallint), а в другую колонку - значение часа из текущего таймстемпа для каждой записи. Например, если таймстэмп 16:29:55 то пишем 16.

Если можете КАЧЕСТВЕННО и быстро сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения.

Если что-то непонятно описано или нужны дополнительные пояснения - спрашивайте.

Спасибо.

PHP
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wrc
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sptwork
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Slepoi_Mag
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