Установить на сервере видеочат red5chat.com

Нужно сначала будет установить на сервере с FreeBSD 6.3 (хостер minivds) фришный флеш сервер RED5 http://osflash.org/red5 + установить JAVA (без явы RED5 не работает), потом на него установить и настроить тоже фришный видео-чат http://www.red5chat.com/ (http://sourceforge.net/projects/red5chat/)

Также нужно будет через .htaccess сделать доступ к видео-чату только пользователям пришедшим с определенным рефером... то есть разрешить доступ только заплатившим.