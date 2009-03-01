Php дерево

Нужен человек который сможет сделать такое или рассказать и обьяснять как это делается.. это - прикрепил ниже..суть в том что при каждом обновлении страницы, на дереве в случайнгом порядке прибавляется 1лист и стебелек... как сделать такое.. кто знает или у кого есть подобное..жду предложений в аську 387138320