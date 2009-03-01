Php дерево

$50
Веб-программированиеЗавершен9 заявок346 просмотров
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Нужен человек который сможет сделать такое или рассказать и обьяснять как это делается.. это - прикрепил ниже..суть в том что при каждом обновлении страницы, на дереве в случайнгом порядке прибавляется 1лист и стебелек... как сделать такое.. кто знает или у кого есть подобное..жду предложений в аську 387138320

PHP
15 лет назад
diepo
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
rix789
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$60
1 день
Работал с этим человеком, выполняли довольно не простую задачку.. справился с ней, скрипт работает! Качественная работа!
Очень добропорядочный и грамотный заказчик. Четко ставит свои требования к задаче. Оплта точно в срок. Всем советую!
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