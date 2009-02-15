Wordpress Grabber

Есть установленный сервер на jabber Нужно сделать: Модуль для бесплатной цмс, желательно для Joomla. Задача модуля: 1. Легко подключаться в цмс. 2. На основе вводимых данных пользователем при регистрации на сайте заводится запись в самом jabber 4. Нужно осуществить поиск по ...
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Нужно сделать Граббер сайтов на движке Wordpress, чтобы грабил все страницы сайта по категориям
Ваши предложения, может быть уже есть готовый граббер, пишите в ICQ 220-149-835
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