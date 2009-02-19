Страница покупки продуктов

Веб-программированиеЗавершен2 заявки214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В аттаче - тз.

От исполнителя:

- время выполнения, цена, icq

- примеры работ/портфолио

15 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jamper
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
15 лет назад
$30
1 день
Сделал хорошо и в соответствии с ТЗ
Вменяемый адекватный заказчик. Понравилось работать
  • Похожие заказы

  • Регистрация на сайте в JABBER

    $50

    Есть установленный сервер на jabber Нужно сделать: Модуль для бесплатной цмс, желательно для Joomla. Задача модуля: 1. Легко подключаться в цмс. 2. На основе вводимых данных пользователем при регистрации на сайте заводится запись в самом jabber 4. Нужно осуществить поиск по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Компонент рассылки файлов для Joomla1.5

    Необходим компонент рассылки файлов для Joomla1.5 со следующим функционалом: 1. Модуль на фронтенде с полями для ввода "Имя" и "Адрес e-mail", переключателем "Подписаться/отписаться" и кнопкой "ОК". - пользователи через него смогут подписываться/отписываться от рассылки 2. Компонент на бэкенде ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен скрипт для скачивания писем

    $20

    Требуется скрипт для скачивания писем. Т.е. я ввожу smtp-сервер, логин, пароль и тему письма - скрипт подсоединяется к серверу, скачивает последнее письмо с данной темой и выводит его на экран. Всё. Обязательно должна быть поддержка gmail.com, mail.yandex.ru, ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется написать движок биржи труда.

    Требуется написать хороший движок для биржи труда,по функционалу напоминающий HeadHunter . Мне важно знать цену и сроки. Работа будет вестись только по договору.Нужны серьезные прогеры с подобным опытом. Интересуют прогеры из Санкт-Петербурга. Пишите в предложения сроки и цены. В ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для DLE

    $10

    Нужно написать модуль для DLE, состав клана под on-line игру Бойцовский Клуб+маленький хак, что должно быть: 1. В админке должна быть возможность создание отделов (Боевой отдел, совет клана и т.д.) 2. Добавление людей 3. что бы можно было ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать и спрограммировать приложение д/ж.сайта

    $100

    Придумать и спрограммировать приложение для женского сайта. Собственно можно и по отдельности придумать и реализовать, но хотелось бы конечно работать с одним человеком. Оплата сразу же по факту.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно разработать дополнительные модули к движку

    Движок joomla, стоит скрипт каталога mosets tree, нужно дописать под него 2 модуля: 1. Каталог товаров, с возможностью добавления продавца этого товара из каталога, то есть, 1 товар могу продавать несколько продавцов, по своим ценам. 2. Фотогалерея. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать галерею с AS2 на AS3

    Нужно переделать галерею. Она написана на AS2 ее нужно переделать под AS3 чтобы она запустилась на Flex 3. Работа легкая, если вы знаете AS, там нужно исправить всего пару ошибок. Вот рабочая на AS 2 http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/PhotoViewer.html Исходник http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/srcview/index.html Слева ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад