Страница покупки продуктов

Есть установленный сервер на jabber Нужно сделать: Модуль для бесплатной цмс, желательно для Joomla. Задача модуля: 1. Легко подключаться в цмс. 2. На основе вводимых данных пользователем при регистрации на сайте заводится запись в самом jabber 4. Нужно осуществить поиск по ...
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