Регистрация на сайте в JABBER

Есть установленный сервер на jabber

Нужно сделать:

Модуль для бесплатной цмс, желательно для Joomla.

Задача модуля:

1. Легко подключаться в цмс.

2. На основе вводимых данных пользователем при регистрации на сайте заводится запись в самом jabber

4. Нужно осуществить поиск по тем же самым полям (что пользователь вводит при регистрации).

5. Доработать стандартную регистрацию так, чтобы пользователь мог заливать и свои фотографии (аватары).

6. Поиск по параметрам - по статусам (офлйн, онлайн)

Суть проекта такая:

Общение через jabber с регистрацией через сайт.

PS: насчет цены возможен торг, и прочие доработки.

!!!!!!!!! ЦМС не обазятельно, дизайна может и не быть вообще... !!!!!!!! - обсуждается отдельно

СSS - тоесть каскадными стилями без картинок, так чтобы все было просто и лаконично (по типу фейсбука) Просто и со вкусом.

Контакты: Аська - 401-пять-шесть-пять-741