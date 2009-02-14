Придумать и спрограммировать приложение д/ж.сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Придумать и спрограммировать приложение для женского сайта.

Собственно можно и по отдельности придумать и реализовать, но хотелось бы конечно работать с одним человеком. Оплата сразу же по факту.

15 лет назад
Osho_ru
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)