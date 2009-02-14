Натянуть дизайн на биллинг панель для хостинга.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок246 просмотров
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МЫ ИМЕЕМ:

готовый дизайн для сайта хостинг компании. (исходники и сверстанные страница)

ЧТО НУЖНО?:

нам необходимо интегрировать "хостинг биллинг панель" в этот сайт.

панель - http://cepanel.ru/about.html - (русский сайт компании, производящей биллинг панель)

http://www.newedge.com/clientexec/index.html - (английский сайт компании биллинга.)

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ИНЫМИ СЛОВАМИ- нам нужен полностью готовый собранный сайт с интегрированной биллинг панелью. ВАША ЗАДАЧА- собрать воедино биллинг панель и заказанный нами дизайн сайта.

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Для работы мы предоставляем выделенный сервер, и все исходники дизайна сайта со сверстанными страницами.

НАМ ВАЖЕН ВАШ ОПЫТ РАБОТЫ С ПОДОБНЫМИ ПРОЕКТАМИ!!!!

15 лет назад
palfa_moscow
Павел Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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