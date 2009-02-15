Flash-баннер

Всем привет! Проблема такая: Мой сайт Ru-video.net ,на сайте несколько модулей с информацией (фильмы и так далее) НО ссылки на все это дело имеют вид http://www.ru-video.net/index.php?name=News&op=article&sid=10565 (ссылка на категорию и на сам фильм) а хотелось бы ...