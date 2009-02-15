Дописать модуль для Rapidget

Веб-программированиеЗавершен1 заявка160 просмотров
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Дописать модуль для rapidget........................

Модуль для файла pack.php

Во вкладке использовать прокси...........вставить пакет прокси(как для ссылок)

и при каждой новой скачки новый прокси......

1 скачка файла из списка соответствует 1 прокси из списка пакета прокси

2 скачка файла из списка соответствует 2 прокси из списка пакета прокси

3 скачка файла из списка соответствует 3 прокси из списка пакета прокси

4 скачка файла из списка соответствует 4 прокси из списка пакета прокси

15 лет назад
BullDoZzer
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
SergEX
Сергей 
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Все замечательно...........быстро.и качественно....что хотел.то в точности сделал.......Буду обрашаться еще.и всем советую.))))))))))))))
Заказчик отличный! Задание обьяснил вполне понятно. Оплатил в срок. Никаких проблем нет. Рекомендую!