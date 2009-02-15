Добавить к DLE форму обратной связи.

$5
Веб-программированиеЗавершен8 заявок194 просмотра
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Нужно прикрутить к сайту на DLE любую =готовую= форму обратной связи на php, и заставить её работать.

15 лет назад
Hsite
Россия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
chehonte
32 годаУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Всё сделано быстро и так как нужно было. Рекомендую :)
Было приятно поработать!