Добавить к DLE форму обратной связи.

Сайт http://www.nzpv.ru написан на DLE, нужно исправить ошибку= в нижнем среднем столбце добавляет картинку (по умолчанию) на сайте она не нужна оплата желательно в Яденьги пишите на [email protected] также требуется постоянное обслуживание сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прикрутить к сайту на DLE любую =готовую= форму обратной связи на php, и заставить её работать.
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