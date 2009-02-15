PHP парсинг

Нужно создать генератор сателлитов, на пример скрипта vipbablo.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отпарсить русский текст, игнорируя html код
Подробное описание вышлю файлом.
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