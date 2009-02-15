PHP парсинг

Веб-программированиеЗавершен21 заявка340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отпарсить русский текст, игнорируя html код

Подробное описание вышлю файлом.

PHP
15 лет назад
eluetta
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
LSD_Soft
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$100
1 день
Большое Спасибо! Человек быстро справился с поставленной задачей, результат порадовал)
OK