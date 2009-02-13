Парсер Товаров В ShopScript

Есть магазин на ShopScript Нужно написать парсер который перенесет около тысячи товаров с 2ух-3ех сайтов - список уточняется.

Думайте что сайтов откуда переносить будет 3 - по структуре они разные

Сроки напишите самые минимальные=)

Цену какую считаете нужным. я НЕ выберу исполнителя с наименьшей ценой.

Для меня главное чтобы без геморроя все было выполнено в краткий срок.

Цены в РУБЛЯХ !

Выбирать буду ночью описание того что и куда парсить скину в аську всем