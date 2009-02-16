Поправка wap странички!

Веб-программированиеЗавершен6 заявок162 просмотра
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Есть скрипт показа последних фоток на для wap!! после перехода на другой сервак перестал работать выдает ошибку и не показывает фотки!! нужно поправить

15 лет назад
armagedon_xk
Egorov 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
Buffalon
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$25
2 дня
Исполнитель что надо. Приятно иметь дело с такими людьми, сделал все в сроки и более того доработал до идеала максимум что мне нужно!!!
Приятен в общение Оплата поступила после завершения работы.