Поправка wap странички!

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Есть скрипт показа последних фоток на для wap!! после перехода на другой сервак перестал работать выдает ошибку и не показывает фотки!! нужно поправить
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