Создание крупного портала по продажам через смс

Установлен скрипт PG Real Estate Solution необходимо его доработать: -Биллинговая система.Сейчас та PayPal сделать СМС биллинг,оплату через кредитную карту -Интегриробать базу с украинскими городами -Окоректировать виды недвижимости для размещения объявлений -Интегрировать новый дизайн на сайт -Новостную ленту,доработать уже имеющуюся функцию ...
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Icq - 110905479
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