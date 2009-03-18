Создание всплывающего просмотра фотографий

$50
Веб-программированиеЗавершен12 заявок280 просмотров
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Нужно создать всплывающий просмотр фотографий как здесь good-m.ru/shtori/ из заданной категории

15 лет назад
pioneris
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.