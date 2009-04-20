Совершенно не адекватный заказчик, не знает чего хочет. На вопросы отвечает спустя 15 минут. Не имеет понятия, что такое ЭСКИЗ. Сам признает, что ничего не понимает в дизайне, при этом оперирует неизвестными ЕМУ терминами. Если этот заказчик обратится к Вам требуйте ПРЕДОПЛАТЫ, ЧЕТКОГО, РАЗЛОЖЕННОГО ПО ПОЛОЧКАМ ТЗ. Иначе Вы в пустую потратите свое драгоценное время и кучу НЕРВОВ.