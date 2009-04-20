nifus

Иван nifus

 
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-программирование сложных сайтов с нуля.

  • Перевод с английского

    Добрый день! Нужно перевести 5 статей с английского. Ссылки будут предоставлены. Каждый текст объёмом от 3-5к символов. Тематика: велосипедные тормоза( гидравлические и механические). Тексты имеют описание технических нюансов, важно их перевести правильно. Оплата поэтапная. Предоплата за первый текст. ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести несколько статей с английского

    Добрый день! Есть несколько статей по тематике "велосипед". Их нужно перевести на русский язык. Статьи лежат по адресам: http://bicycling.com/blogs/toolbox/2009/04/20/fox-and-the-future-of-suspension/ http://bicycling.com/blogs/toolbox/2009/07/23/2010-marin-preview-and-first-ride-impressions/ http://bicycling.com/blogs/thisjustin/2009/07/08/pinarello-dogma-60hm1k/ указывайте цены за перевод каждой из этих статей и цену за 1000 знаков.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн бизнес-центра, попытка 2

    Работа состоит из 2-х частей, в результате должно получиться что-то наподобие _http://www.euro-port.ru. Ожидаю увидеть современный коммерческий(бизнес) дизайн. Фирменные цвета Синий/белый/жёлтый. 1. Создание эскиза (стили элементов, цвет, графика, структура, шрифты) в JPG формате, всё может быть довольно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн бизнес-центра

    Работа состоит из 2-х частей, в результате должно получиться что-то наподобие _http://www.euro-port.ru. Цвета Синий/жёлтый/белый. 1. Создание шаблона (стили элементов, цвет, графика, структура) в JPG формате, всё может быть довольно схематично, главное чтоб просматривалась идея. если первая часть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать шаблон

    Есть шаблон в кореле, его нужно сверстать. Шаблон вышлю по запросу на мыло. Есть особое пожелание, как можно меньше графики. Цена договорная. Мой ICQ: 259-218-962

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
cyanistes
Эльмира 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
$45
10 баллов
14 лет назад
Перевести несколько статей с английского
Очень приятный заказчик, никаких проволочек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Идеальное качество перевода и высокая ответственность.
Ответный отзыв
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
0 баллов
16 лет назад
Дизайн бизнес-центра
Совершенно не адекватный заказчик, не знает чего хочет. На вопросы отвечает спустя 15 минут. Не имеет понятия, что такое ЭСКИЗ. Сам признает, что ничего не понимает в дизайне, при этом оперирует неизвестными ЕМУ терминами. Если этот заказчик обратится к Вам требуйте ПРЕДОПЛАТЫ, ЧЕТКОГО, РАЗЛОЖЕННОГО ПО ПОЛОЧКАМ ТЗ. Иначе Вы в пустую потратите свое драгоценное время и кучу НЕРВОВ.
Взял работу в среду днём, сказал, что в день может по 1 эскизу делать. Обещал в субботу вечером сдать работу. Показал только в воскресенье вечером. Показал вот это _http://don-travel.ru/1/1.jpg _http://don-travel.ru/1/2.jpg _http://don-travel.ru/1/3.jpg На предложение сделать хотя-бы один эскиз, но качественно. Сначала согласился, но через два часа начал обвинять меня в плохо составленном ТЗ и т.д. Потом начал предлагать оставить эскизы себе бесплатно, только бы не было этого отзыва отрицательного. Но 5 дней потрачено впустую. Вообщем 4 часа препираний и полный отказ хотя бы чуточку реабилитироваться. Вот итог работы с этим человеком. Для тех кто любит мыльные оперы, прилагаю лог разговоров в ICQ, по просьбе исполнителя. _http://don-travel.ru/1/hist_339487864.txt
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