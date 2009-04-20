Добрый день! Нужно перевести 5 статей с английского. Ссылки будут предоставлены. Каждый текст объёмом от 3-5к символов. Тематика: велосипедные тормоза( гидравлические и механические). Тексты имеют описание технических нюансов, важно их перевести правильно. Оплата поэтапная. Предоплата за первый текст. ...
- Переводы14 заявокЗакрыт13 лет назад
Логотип перерисовать в векторном формате для последующей печати на флагах В icq и лс не беспокоитьЛоготипы и Знаки46 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Перевод статей вело-тематики с английского языка.Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть несколько статей по тематике "велосипед". Их нужно перевести на русский язык. Статьи лежат по адресам: http://bicycling.com/blogs/toolbox/2009/04/20/fox-and-the-future-of-suspension/ http://bicycling.com/blogs/toolbox/2009/07/23/2010-marin-preview-and-first-ride-impressions/ http://bicycling.com/blogs/thisjustin/2009/07/08/pinarello-dogma-60hm1k/ указывайте цены за перевод каждой из этих статей и цену за 1000 знаков.Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Работа состоит из 2-х частей, в результате должно получиться что-то наподобие _http://www.euro-port.ru. Ожидаю увидеть современный коммерческий(бизнес) дизайн. Фирменные цвета Синий/белый/жёлтый. 1. Создание эскиза (стили элементов, цвет, графика, структура, шрифты) в JPG формате, всё может быть довольно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Работа состоит из 2-х частей, в результате должно получиться что-то наподобие _http://www.euro-port.ru. Цвета Синий/жёлтый/белый. 1. Создание шаблона (стили элементов, цвет, графика, структура) в JPG формате, всё может быть довольно схематично, главное чтоб просматривалась идея. если первая часть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть шаблон в кореле, его нужно сверстать. Шаблон вышлю по запросу на мыло. Есть особое пожелание, как можно меньше графики. Цена договорная. Мой ICQ: 259-218-962HTML-верстка14 заявокЗакрыт18 лет назад