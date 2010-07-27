Добрый день. Есть сайт http://user.iqr.com.ua/autolife/ он для мобильных телефонов. Нужно к нему прикрутить или написать движок. Функция движка проста: добавлять фотографии и описание к ним в один из разделов Сроки до четверга. Жду Ваших предложений. С уважением, Кирилл
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день интересует догосрочное сотрудничество. Задачи - создание мобильных сайтов, разработка мобильных приложений. Итересуют люди с реальным опытом работы в этой сфере за адекватные деньги. Дополнительную информацию Вы можете получить отправив письмо на почту : nickolasha(собака)ukr.net Заранее спасибоСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Нужно нарисовать пригласительный в гавайском стиле на вечеринку для компании. СегодняИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать электронный пригласительный на вечеринку (дизайн уже есть), соответственно по дизайну нужно сверстать HTML письмо.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Создать дизайн буклета с картой и дизайн подарочных сертификатов (5 шт.), все с до печатной подготовкой.Завершен13 лет назад
Добрый день. Нужно сделать дизайн двух баннеров для печати размером 2х6 м. и 3х7 м. Логотип и иконки предоставляю. То есть в основном нужно сделать общий вид баннера и вставить текст. Сроки сегодня завтра. Пишите сразу ...Завершен13 лет назад
Добрый день. Нужно вывести сайт http://210x100.com он же http://90x50.com на первые места при поиске по словам: еврофлаера, визитки, листовки и смежные с ними словами. Нужен ответственный нормальный специалист, с которым возможно будет сотрудничать и в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать дизайн еврофлаера для ювелирного магазина. В наличии есть текст и основные графические материалы которые должны там присутствовать. Обращаться только тем кто имеет опыт дизайна печатной продукции (то есть обязательны знания по подготовке макета для ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен движок интерне-магазина с базовым набором функций и шаблон сайта только для использования в мобильном интернете и просмотра на мобильных телефонах. верстка XHTML. Есть подробное ТЗ и примеры. Пожалуйста отвечайте только те кто имеет опыт работы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад