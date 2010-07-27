Добрый день. Есть сайт http://user.iqr.com.ua/autolife/ он для мобильных телефонов. Нужно к нему прикрутить или написать движок. Функция движка проста: добавлять фотографии и описание к ним в один из разделов Сроки до четверга. Жду Ваших предложений. С уважением, Кирилл