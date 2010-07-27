backabot

Kirill Kuznetsov backabot

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создать мини движок для сайта

    Добрый день. Есть сайт http://user.iqr.com.ua/autolife/ он для мобильных телефонов. Нужно к нему прикрутить или написать движок. Функция движка проста: добавлять фотографии и описание к ним в один из разделов Сроки до четверга. Жду Ваших предложений. С уважением, Кирилл

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Мобильные сайты\приложения

    Добрый день интересует догосрочное сотрудничество. Задачи - создание мобильных сайтов, разработка мобильных приложений. Итересуют люди с реальным опытом работы в этой сфере за адекватные деньги. Дополнительную информацию Вы можете получить отправив письмо на почту : nickolasha(собака)ukr.net Заранее спасибо

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сверстать HTML письмо

    Нужно сделать электронный пригласительный на вечеринку (дизайн уже есть), соответственно по дизайну нужно сверстать HTML письмо.

    HTML
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн баннеров для печати

    Добрый день. Нужно сделать дизайн двух баннеров для печати размером 2х6 м. и 3х7 м. Логотип и иконки предоставляю. То есть в основном нужно сделать общий вид баннера и вставить текст. Сроки сегодня завтра. Пишите сразу ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вывести сайт на первые места в поиске

    Добрый день. Нужно вывести сайт http://210x100.com он же http://90x50.com на первые места при поиске по словам: еврофлаера, визитки, листовки и смежные с ними словами. Нужен ответственный нормальный специалист, с которым возможно будет сотрудничать и в ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн еврофлаера (210х100) Срочно!

    Нужно сделать дизайн еврофлаера для ювелирного магазина. В наличии есть текст и основные графические материалы которые должны там присутствовать. Обращаться только тем кто имеет опыт дизайна печатной продукции (то есть обязательны знания по подготовке макета для ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мобильный сайт для WAP 2.0

    $100

    Нужен движок интерне-магазина с базовым набором функций и шаблон сайта только для использования в мобильном интернете и просмотра на мобильных телефонах. верстка XHTML. Есть подробное ТЗ и примеры. Пожалуйста отвечайте только те кто имеет опыт работы ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
8 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Анатолия
Приятно было работать
Отличный дизайнер, всегда выручит в трудную минуту. С проектом справился на 5+ и сделал все до конца, даже не смотря на сложности и капризы заказчика. Рекомендую как хорошего и грамотного специалиста в области дизайна.
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Дизайн баннеров для печати
Приятно было работать
Огромное спасибо за работу. Все было сделано на высшем уровне. Приятно работать с толковым специалистом.
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Анатолия
Очень приятный и адекватный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую
Все было сделано так как нужно и даже больше. Только положительные впечатления от работы с Анатолием.
Ответный отзыв
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Мобильный сайт для WAP 2.0
Отличный заказчик =) Благодаря чёткой постановке задачи - не возникло проблем с исполнением, чем мы оба остались довольны =) Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество =)
Отличный исполнитель. Четко работал по ТЗ, помогал советами, всегда оперативно выходил на связь и согласовывал все до мельчайших подробностей. Работой доволен на все 100%.:-) Надеюсь на плодотворное дальнейшее сотрудничество.:-)
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