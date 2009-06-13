Мобильный сайт для WAP 2.0

Нужен движок интерне-магазина с базовым набором функций и шаблон сайта только для использования в мобильном интернете и просмотра на мобильных телефонах. верстка XHTML. Есть подробное ТЗ и примеры.

Пожалуйста отвечайте только те кто имеет опыт работы с мобильным интернетом.

Также интересует дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.