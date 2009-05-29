Создание симбиозного сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок283 просмотра

Вот ТЗ в 2 словах:

1. Два вида регистрации (2 таблицы Mysql)

2. 1 тип зарегеных заполняет анкету и может ее дополнять по заказу 2 типа зарегеных

3. 2. тип зарегенных может просматривать сводные анкетные данные и заказывать дополнительные опросы

4. Между 1 и 2 типом происходят расчеты в условных единицах (кредитах, фантиках, звездочках)

5. Ввод-вывод фантиков в Вебмани на первноначально этапе вручную

6. В анкетах тип 1 может только выбрать предложенные ответы

Ну и минимальная админка для управления. Дизайн не нужен (или минимальный)

MySQL
16 лет назад
Taurus-LAN
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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