Создание симбиозного сайта

Вот ТЗ в 2 словах:

1. Два вида регистрации (2 таблицы Mysql)

2. 1 тип зарегеных заполняет анкету и может ее дополнять по заказу 2 типа зарегеных

3. 2. тип зарегенных может просматривать сводные анкетные данные и заказывать дополнительные опросы

4. Между 1 и 2 типом происходят расчеты в условных единицах (кредитах, фантиках, звездочках)

5. Ввод-вывод фантиков в Вебмани на первноначально этапе вручную

6. В анкетах тип 1 может только выбрать предложенные ответы

Ну и минимальная админка для управления. Дизайн не нужен (или минимальный)