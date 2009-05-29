Создание сайта на Битрикс

Приглашаем опытного программиста для создания сайта на Битрикс.

Обязательно:

- опыт работы с hiload-сайтами посещаемостью от 5000 (пяти тысяч) хостов и 50000 (пятидесяти тысяч) хитов в сутки на Битрикс;

- наличие реально работающих проектов на Битрикс

- возможность поддерживать сайт (дорабатывать новый функционал) после запуска

ВАЖНО! Если у вас нет указанного опыта, пожалуйста не пишите.

В откликах просьба обязательно указывать портфолио с описанием вашей роли в заявленнных проектах.

Обязанности:

• верстка и натягивание дизайн на Битрикс

• оптимизация и комментирование кода

• написание новых компонентов для Битрикса

• переработка существующих компонентов (оптимизация программного кода)

• документирование системы

Требования:

• опыт работы с серьезными сайтами на Битрикс.

• хорошие знания по движку Битрикс, Bitrix API, PHP5, mySQL, java-script (jQuery)

• умение и понимание! верстки css-стилями (как лучше сверстать тот или иной блок и почему именно так лучше) и семантической (x)html-разметки

• знание особенностей крупных информационных систем

• базовые знания linux, freebsd, apache, nginx, eaccelerator...

Условия:

• желательно из Украины (Киев)

• работа по письменному Договору

• поэтапная оплата (проект разбивается на этапы и согласовывается цена каждого этапа, оплата производится после сдачи этапа)

Бюджет указан ориентировочно.

Свои заявки-предложения по бюджету и срокам оставляйте здесь

На аську, скайп и т. п. отвечать не будем. Обязательно просмотрим все предложения и будем связываться с вами сами.

Спасибо )