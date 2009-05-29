Создание сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок883 просмотра

Приглашаем опытного программиста для создания сайта на Битрикс.

Обязательно:

- опыт работы с hiload-сайтами посещаемостью от 5000 (пяти тысяч) хостов и 50000 (пятидесяти тысяч) хитов в сутки на Битрикс;

- наличие реально работающих проектов на Битрикс

- возможность поддерживать сайт (дорабатывать новый функционал) после запуска

ВАЖНО! Если у вас нет указанного опыта, пожалуйста не пишите.

В откликах просьба обязательно указывать портфолио с описанием вашей роли в заявленнных проектах.

Обязанности:

• верстка и натягивание дизайн на Битрикс

• оптимизация и комментирование кода

• написание новых компонентов для Битрикса

• переработка существующих компонентов (оптимизация программного кода)

• документирование системы

Требования:

• опыт работы с серьезными сайтами на Битрикс.

• хорошие знания по движку Битрикс, Bitrix API, PHP5, mySQL, java-script (jQuery)

• умение и понимание! верстки css-стилями (как лучше сверстать тот или иной блок и почему именно так лучше) и семантической (x)html-разметки

• знание особенностей крупных информационных систем

• базовые знания linux, freebsd, apache, nginx, eaccelerator...

Условия:

• желательно из Украины (Киев)

• работа по письменному Договору

• поэтапная оплата (проект разбивается на этапы и согласовывается цена каждого этапа, оплата производится после сдачи этапа)

Бюджет указан ориентировочно.

Свои заявки-предложения по бюджету и срокам оставляйте здесь

На аську, скайп и т. п. отвечать не будем. Обязательно просмотрим все предложения и будем связываться с вами сами.

Спасибо )

ApacheCSSHTMLJavajQueryLinuxMySQLNginxPHP
16 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать аналогичный сервис

    $150

    Нужно сделать аналогичный сервис voption.ru Нужен точно такой же функционал. Дизайн можно как на нём. Главное точно такой же функционал. Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно создать чат

    Надо сделать чат наподобие вот этого http://bizarre.com.ua/ . Примерно с аналогичным дизайном и функционалом. Обсудим все предложения

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание небольшого сайта

    $350

    Сайт по типу новостного с системой управления, доской объявлений, каталогом сайтов и своей рассылкой (по зарегистрированным на сайте пользователям). Интересует создание "под ключ" - от моей идеи до вашего воплощения. Только Киев (нам необходимо ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт приема заказов

    Требуется сайт. Часть заказчика - оставляет заявку на исполнение работы (например реферата), часть администратора - видит все работы, которые поступили от заказчиков, размещает их в часте исполнителя. Часть исполнителя - прием заказа в работу, выставление ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание тизерной системы

    Приветствую всех. Вкратце: Необходимо создание тизерной сети. Тизерная сеть – это система, которая исходя из заданных условий вебмастеров и рекламодателей генерирует блоки, в состав которых, входит от одного ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на UMI.CMS

    Интересуют исполнители с опытом создания сайта на UMI.CMS. Дизайн и верстку заказываю отдельно. Приблизительная структура сайта: О компании Услуги Проекты Продукты Клиенты и партнеры Блог ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен интернет-магазин и верстка шаблона

    $150

    Проект создаю повторно, т.к. первый раз исполнитель не справился с заданием. Предпочтительно использовать Joomla VirtueMart, т.к. программист работал с этим движком и макеты всех внутренних сделаны именно под этот магазин. Сроки: ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт ивентов

    Сайт организатора ивентов. Основная задача сайта предоставить информацию о проводимых мероприятиях. Должен быть основной раздел с новостями, несколько разделов описывающих мероприятия, раздел фото галерея. Нужна админка для добавления и редактирования видов мероприятий. ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система поиска и бронирования гостиниц

    Портал с поиском гостиниц и бронированем номеров онлайн! 1) поиск и бронирование гостиниц по Украине 2) поиск по ориаентирам (район, город, парк, музей и т.д) 3) карта для просмотра местонахождения гостиницы ...

    ASP.NET
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад