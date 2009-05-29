Нужно сделать аналогичный сервис voption.ru Нужен точно такой же функционал. Дизайн можно как на нём. Главное точно такой же функционал. Пожалуйста, указывайте сроки и цены.
Создание сайта на Битрикс
Приглашаем опытного программиста для создания сайта на Битрикс.
Обязательно:
- опыт работы с hiload-сайтами посещаемостью от 5000 (пяти тысяч) хостов и 50000 (пятидесяти тысяч) хитов в сутки на Битрикс;
- наличие реально работающих проектов на Битрикс
- возможность поддерживать сайт (дорабатывать новый функционал) после запуска
ВАЖНО! Если у вас нет указанного опыта, пожалуйста не пишите.
В откликах просьба обязательно указывать портфолио с описанием вашей роли в заявленнных проектах.
Обязанности:
• верстка и натягивание дизайн на Битрикс
• оптимизация и комментирование кода
• написание новых компонентов для Битрикса
• переработка существующих компонентов (оптимизация программного кода)
• документирование системы
Требования:
• опыт работы с серьезными сайтами на Битрикс.
• хорошие знания по движку Битрикс, Bitrix API, PHP5, mySQL, java-script (jQuery)
• умение и понимание! верстки css-стилями (как лучше сверстать тот или иной блок и почему именно так лучше) и семантической (x)html-разметки
• знание особенностей крупных информационных систем
• базовые знания linux, freebsd, apache, nginx, eaccelerator...
Условия:
• желательно из Украины (Киев)
• работа по письменному Договору
• поэтапная оплата (проект разбивается на этапы и согласовывается цена каждого этапа, оплата производится после сдачи этапа)
Бюджет указан ориентировочно.
Свои заявки-предложения по бюджету и срокам оставляйте здесь
На аську, скайп и т. п. отвечать не будем. Обязательно просмотрим все предложения и будем связываться с вами сами.
Спасибо )
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