Нужен интернет-магазин и верстка шаблона

Проект создаю повторно, т.к. первый раз исполнитель не справился с заданием. Предпочтительно использовать Joomla VirtueMart, т.к. программист работал с этим движком и макеты всех внутренних сделаны именно под этот магазин.

Сроки: неделя

Оплата: 150$ (wm или Яндекс)

Проект БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ - деньги и время уже были потрачены зря.

Необходимо:

1) подобрать нужный БЕСПЛАТНЫЙ движок интернет-магазина

2) сверстать шаблон по psd-макетам

3) прикрутить все это к движку

На выходе должен получиться работающий интернет-магазин. Магазин будет не большой, главное, чтобы он подходил по требованиям.

Техническое задание: http://toooto.net/poker/T3_Pokersets.doc

Макет главной и внутренних (4mb): http://toooto.net/poker/jpg_preview.rar

Просьба, отписываться только тем людям, у которых есть подобные проекты в портфолио и хорошие отзывы.

С уважением, Илья.