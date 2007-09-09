Нужен интернет-магазин и верстка шаблона

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок226 просмотров

Проект создаю повторно, т.к. первый раз исполнитель не справился с заданием. Предпочтительно использовать Joomla VirtueMart, т.к. программист работал с этим движком и макеты всех внутренних сделаны именно под этот магазин.

Сроки: неделя

Оплата: 150$ (wm или Яндекс)

Проект БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ - деньги и время уже были потрачены зря.

Необходимо:

1) подобрать нужный БЕСПЛАТНЫЙ движок интернет-магазина

2) сверстать шаблон по psd-макетам

3) прикрутить все это к движку

На выходе должен получиться работающий интернет-магазин. Магазин будет не большой, главное, чтобы он подходил по требованиям.

Техническое задание: http://toooto.net/poker/T3_Pokersets.doc

Макет главной и внутренних (4mb): http://toooto.net/poker/jpg_preview.rar

Просьба, отписываться только тем людям, у которых есть подобные проекты в портфолио и хорошие отзывы.

С уважением, Илья.

Joomla
16 лет назад
toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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