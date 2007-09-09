Создание сайта на Битриксе

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок317 просмотров

Требуется команда разработчиков, способная осуществить очень сложный момент.

Предоплата 50% только для пользователей с хорошими отзывами.

ТЗ и дополнительную инфу, дам выбранному исполнителю.

16 лет назад
natta87
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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