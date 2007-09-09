Необходимо настроить сайт на wordpress по авто-тематике поставить плагины, подобрать шаблон, настроить 1. Плагины: 1.1. Google XML Sitemaps - http://mywordpress.ru/plugins/google-xml-sitemaps/ 1.2. RustoLat - http://mywordpress.ru/plugins/ 1.3. All in One Seo Pack - http://lecactus.ru/2007/11/17/1010/ ...
Создание сайта на Битриксе
Требуется команда разработчиков, способная осуществить очень сложный момент.
Предоплата 50% только для пользователей с хорошими отзывами.
ТЗ и дополнительную инфу, дам выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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