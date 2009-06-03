natta87

Наталья Невзорова natta87

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ZSania
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
0 баллов
16 лет назад
Требуется сайт под ключ
Когда сайт был почти закончен заказчик пропал. На сообщения не отвечает. В конце работы над сайтом мне нужно было оторваться от работы (у меня была свадьба) и я передал работу своему напарнику (доделать оставалось форму обратной связи и корзину товаров). В тот же день, когда я передал работу напарнику, он все сделал. Так же заказчик выходил на связь и с моим напарником. Мне не было предоставлено ни замечаний и ни каких претензий по работе. Чтобы не быть голословным вот ссылка на сайт http://mebel.tetms.net/