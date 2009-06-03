Требуется сверстать и установить на движок по выбору. Оплата поэтапная делаете верстку оплата, устанавливаете настраиваете оплата. бюджет 4000р. Макет по запросу.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
16 лет назад
Требуется сверстать и установить на движок по выбору. Оплата поэтапная делаете верстку оплата, устанавливаете настраиваете оплата. бюджет 4000р. Макет по запросу.
Кто знает подскажите, если имеется готовый модуль для чтения ЛС в данном форуме, если имеется требуется установить, или написать (в крайнем случае) Стоимость сроки.
Требуется написать программу для red5
Требуется команда разработчиков, способная осуществить очень сложный момент. Предоплата 50% только для пользователей с хорошими отзывами. ТЗ и дополнительную инфу, дам выбранному исполнителю.