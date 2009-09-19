Сделать верстку и натянуть на цмс

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Завершен1 заявка276 просмотров

Здравствуйте!

Есть макет ПСД.

Требуется его сверстать и натянуть на Друпал.

Требования к верстке дам при личной переписке.

Оплата по факту!

Drupal
16 лет назад
programmist123
Евгений 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

natta87
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$10
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично поработали, дальше сотрудничать хачется)

Заявки фрилансеров

natta87
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад

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