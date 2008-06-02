Верстку под джумлу нужно сделать Главная http://webs-design.ru/files/laye.jpg внутрения http://webs-design.ru/files/2313.jpg
Сверстать 5 страниц веб-приложения
Нужно сделать верстку этой страницы (верстать нужно только внутреннюю часть страницы, выделена красным цветом, начиная с логотипа hangouts, элементы google maps верстать не нужно)
http://kleverex.com/designs/ui_job.png
Исходники:
http://kleverex.com/hangouts/hangouts_new_design.ai
http://kleverex.com/hangouts/hangouts_new_design.psd
Через несколько дней нужно будет сверстать еще 4 похожие страницы
Пожалуйста, указывайте, стоимость и необходимое время для выполнения.
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