Сверстать 5 страниц веб-приложения

Нужно сделать верстку этой страницы (верстать нужно только внутреннюю часть страницы, выделена красным цветом, начиная с логотипа hangouts, элементы google maps верстать не нужно)

http://kleverex.com/designs/ui_job.png

Исходники:

http://kleverex.com/hangouts/hangouts_new_design.ai

http://kleverex.com/hangouts/hangouts_new_design.psd

Через несколько дней нужно будет сверстать еще 4 похожие страницы

Пожалуйста, указывайте, стоимость и необходимое время для выполнения.