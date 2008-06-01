Нужно сверстать для IE6-7 два попапа. Верстку можно как табличную, так и блочную использовать, не принципиально.
Вёрстка дивами
Нужна Вёрстка Дивами макет предоставлю исполнителю после просмотра работ его!
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