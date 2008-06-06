Верстка дизайна (psd)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок436 просмотров

Нужно сверстать разработанный дизайн сайта. Psd документ предоставлю.

17 лет назад
ITgor
Игорь 
41 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад
$50
Работу сделал оперативно в течении суток.
Работу оплатил в полном объеме.

Заявки фрилансеров

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад

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