Есть дизайн установлен на дле! но нужно оптимизировать код под эксплорер! а то дизайн кривой в нем!
Верстка дизайна (psd)
Нужно сверстать разработанный дизайн сайта. Psd документ предоставлю.
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