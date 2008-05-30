Верстка, резина

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки153 просмотра

Необходимо переверстать под резину и установить верстку на сайт

сайт здесь http://www.2292825.ru/ , html + smarty, сроки 2 дня

предложения в личку

HTML
17 лет назад
artlog
Иван 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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