Срочно необходимо натянуть сайт на админку HOSTcms

Срочно нужно натянуть сайт на админку HOst CMS движок уже установлен есть сверстанная главная страница.

Предоплата только через безопасную сделку так как есть негативный опыт именно по этому проекту :(

Просьба писать только тех кто уже работал с этой админкой или уверен на 100% в своих силах разбираться времени нету.

Решение о том с кем работать будет принято на основание предложенных сроков и цены.

В случаи успешного выполнения проекта будет фрелансеру будет предложено длительное пладотворное сотрудничество.