Срочно необходимо натянуть сайт на админку HOSTcms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки152 просмотра

Срочно нужно натянуть сайт на админку HOst CMS движок уже установлен есть сверстанная главная страница.

Предоплата только через безопасную сделку так как есть негативный опыт именно по этому проекту :(

Просьба писать только тех кто уже работал с этой админкой или уверен на 100% в своих силах разбираться времени нету.

Решение о том с кем работать будет принято на основание предложенных сроков и цены.

В случаи успешного выполнения проекта будет фрелансеру будет предложено длительное пладотворное сотрудничество.

17 лет назад
maas
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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