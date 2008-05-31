Выезжающее меню на JS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок280 просмотров

Есть сверстанная страница, слева меню с подменю. Требуется сделать выезжающее меню, вида как

http://docs.mootools.net/, возможно даже с использованием самого mootools скрипта.

JavaScript
17 лет назад
qrat
Стас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

WeWillDo
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
Благодарю за быстро выполненную и качественную работу. Все было сделано без лишних вопросов и именно так как нужно.
Нормальный, адекватный заказчик. Платит честно. Не обижает :)

Заявки фрилансеров

WeWillDo
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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