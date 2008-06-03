Сверстать сайт

Есть макет в HTML.

Задача

1) установить его на www.ucoz.ru.

Дополнительные требования

1) Сайт должен быть фиксированной ширины

2) Вертикальное меню зависит от горизонтального, т.е. для каждого пункта в горизонтальном меню свое меню в вертикальном.

3) В вертикальном меню могут быть подпункты