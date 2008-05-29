Табличная вёрстка

Работа очень проста и достаточно монотонна. Есть некий html, который можно посмотреть тут: http://macbit.ru/tmp/code_1.txt его надо достаточно просто переверстать в такой вид: http://macbit.ru/tmp/code_2.txt И так про каждый HTML тег. Всю информацию в первоначальной форме ...