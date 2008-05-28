Верстка + Программинг

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Завершен2 заявки123 просмотра

Необходимо сверстать макет и натянуть на Joomla.

Оставляйте контакты.

Joomla
17 лет назад
programmist123
Евгений 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Zinaran
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$80
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с таким человеком Корректно ставит задачу В случае изменения задания или увеличения обьема работ оплачивает соотвественно РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

Zinaran
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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