Верстка макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок277 просмотров

Уважаемые верстальщики!

Нужна блочная верстка сайта. Должно корректно отображаться в MozillaFireFox, Opera, IE6, IE7. Чистота HTML и CSS файла.

Жду ваших предложений.

CSSHTML
17 лет назад
LightAhead
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$30
Отличный верстальщик. Сделал очень быстро и качественно. Намерен в будущем обращатся к нему. Рекомендую всем!
Отличный заказчик, грамотно поставил цель и сроки исполнения, всегда был на связи. С деньгами тоже не было никаких проблем. Выполнил все условия договоренности. Рекомендую всем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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