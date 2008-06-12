Верстка, натянуть на cms Wordpress

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Завершен4 заявки214 просмотров

Макет надо сверстать и натянуть на WP,

просьба показать ссылки на свои работы по верстке в WP,

нужно качество исполнения.

Верстка 5-7 стр. изменений в стр. практически нет.

пожалуйста смотрите картинку (в файле)

ps: если Вы считаете что WP данном случае не подходит, пишите какую лучше использовать?

WordPress
17 лет назад
ln15
Nadin 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

adre
43 года
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$160
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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adre
43 года
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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