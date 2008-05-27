Нужно верстка шаблона

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки137 просмотров

Задача: сверстать макет главной страницы из Illustrator

особенность: смотреть jpg: ital.jpg - тут корректные цвета - экспорт в Illustrator цвета несколько некорректно перенос происходит.

Ital.jpg:

http://antalika.com/ital.jpg

http://antalika.com/ital.rar - сам макет.

еще нужно: выпадающее меню слева ( как каталог onmouseover )

нужно, чтобы макет был резиновым ( тянулся на 100% )

17 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад
$30
Сделал очень оперативно и качественно ( меньше чем за день) Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Убедился во второй раз! Работу дал - работу принял! без каких либо задержек в денежном варианте , либо без каких либо проблем! Работать советую!

Заявки фрилансеров

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад