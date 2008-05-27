Нужно доработать сайт сделанный на движке DataLife Engine
Нужно верстка шаблона
Задача: сверстать макет главной страницы из Illustrator
особенность: смотреть jpg: ital.jpg - тут корректные цвета - экспорт в Illustrator цвета несколько некорректно перенос происходит.
Ital.jpg:
http://antalika.com/ital.rar - сам макет.
еще нужно: выпадающее меню слева ( как каталог onmouseover )
нужно, чтобы макет был резиновым ( тянулся на 100% )
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