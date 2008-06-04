Сверстать макет PSD в шаблон DLE

Есть PSD макет, его надо сверстать в шаблон для DLE.. требуется грамотно прописать CSS...

Сам дизайн резиновый.... таблицы всего 1-го вида... также если потребуется то дописать некоторые кнопки взяв за исходник из PSD файла...

Подробности при переписке по ICQ

Вот скрин: http://www.free-lance.ru/users/maksim-ineshin/upload/f_4831d3a996285.jpg

Писать время и стоимость (важнее качество чем скорость)...