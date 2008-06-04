Поправить верстку. В Опере и Мозиле все гуд. В ИЕ в меню появляются пробелы в меню. ICQ: 97-22-11
Сверстать макет PSD в шаблон DLE
Есть PSD макет, его надо сверстать в шаблон для DLE.. требуется грамотно прописать CSS...
Сам дизайн резиновый.... таблицы всего 1-го вида... также если потребуется то дописать некоторые кнопки взяв за исходник из PSD файла...
Подробности при переписке по ICQ
Вот скрин: http://www.free-lance.ru/users/maksim-ineshin/upload/f_4831d3a996285.jpg
Писать время и стоимость (важнее качество чем скорость)...
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