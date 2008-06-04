Сверстать макет PSD в шаблон DLE

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  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок245 просмотров

Есть PSD макет, его надо сверстать в шаблон для DLE.. требуется грамотно прописать CSS...

Сам дизайн резиновый.... таблицы всего 1-го вида... также если потребуется то дописать некоторые кнопки взяв за исходник из PSD файла...

Подробности при переписке по ICQ

Вот скрин: http://www.free-lance.ru/users/maksim-ineshin/upload/f_4831d3a996285.jpg

Писать время и стоимость (важнее качество чем скорость)...

CSSDLE
17 лет назад
maksim-ineshin
Максим 
32 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Barrio
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Заказывал верстку дизайна из PSD под DLE, всё сделано идеально, качествено прописано css... С человеком очень приятно работать, отзывчивый, общительный...

Заявки фрилансеров

Barrio
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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