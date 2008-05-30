Переписать главную страницу игры

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Завершен2 заявки159 просмотров

http://www.neolands.ru/

Сделать её без ошибок и адаптировать под разные браузеры (эксплорер,фирефокс и т.д)

В течении пару часов жду от вас предложений .

С уважением администрация NeoLands Ltd.

17 лет назад
acviel
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$10
Выполняет свою работу в указанные сроки не задерживает очень благодарен.

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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