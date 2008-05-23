Имеются макеты - необходимо сверстать страницы. Часть страниц уже имеется, поэтому задача упрощается. Пишите в ICQ 258851692.
Нужна простая верстка. Дешево.
Здравствуйте. Интересует верстка не сложных макетов, макетов будет много. Цена которая устроит: 1-2 доллара за 1 страницу. Писать в icq 488229671
Заявки фрилансеров
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