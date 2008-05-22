Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки172 просмотра

Надо сверстать один не сложный дизайн. Покажу в асе. Времени на вестку даю пару часов, когда тянут не люблю.

Стучаться людям кто в онлайне каждый день стабильно, потому как через час-два будет уже дизайн готов и чтоб я сразу отдал на верстку его.

icq 3четыре69ноль5пять4четыре

Работаю без предоплаты, оплата по факту как работа будет у меня.

17 лет назад
wait
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

ReDDoG
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать верстку

    Нужно отверстать PSD. Если не умеете прошу не тратить время... Указывайте цену. Сроки вчера.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интегрировать шаблон в скрипт wmlink

    Нужно интегрировать шаблон в скрипт wmlink. Прикладываю первоначальный макет сайта в psd+уже сверстанный шаблон, который надо интегрировать, ну и сам скрипт. Желательно все это побыстрее сделать.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка шаблона с простого макета

    $25

    Есть оооочень простой макет дизайна. С него нужно сделать шаблон для Mambo. Сроки - как можно быстрее,но максимальный срок до 27 мая. Оплата небольшая из-за простоты макета. Кто Мамбу знает, для ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Простая верстка

    Простая верстка 1 страницы. Замечание - простая означает качественная, просто несложная. Прошу на это обратить внимание. Схема - шапка с меню, единый контентный блок, подвал с меню. Оставляйте только конкретные предложения вида: выполню работу за ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад