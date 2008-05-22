Надо сверстать один не сложный дизайн. Покажу в асе. Времени на вестку даю пару часов, когда тянут не люблю.

Стучаться людям кто в онлайне каждый день стабильно, потому как через час-два будет уже дизайн готов и чтоб я сразу отдал на верстку его.

icq 3четыре69ноль5пять4четыре

Работаю без предоплаты, оплата по факту как работа будет у меня.