Верстка шаблона с простого макета

Есть оооочень простой макет дизайна.

С него нужно сделать шаблон для Mambo.

Сроки - как можно быстрее,но максимальный срок до 27 мая.

Оплата небольшая из-за простоты макета.

Кто Мамбу знает, для него труда не составит сверстать простенький шаблончик.

psdешник выложу Исполнителю.

Оплата - по ВебМани сразу с кодом протекции.

Код высылаю после завершения работы.

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Думаю,очень поможет фрилансерам эта страничка

http://bwebi.com/css_graphic_menu_with_rollovers.html

тут детально расписано как такое меню в css сделать

Соответственно,придумывать особо ничего не нужно. Просто сделать качественно работу