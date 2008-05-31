Завершить частично разработанную тему wordpress

Необходимо завершить верстку темы для wordpress.

Что есть на данный момент:

- файл стилей для wordpress css, который наложен на неродную для него тему (т.е. этим файлом заменили файл css в другой теме)

- header.php и search.php уже готовы

Необходимо завершить файлы index.php, page.php, single.php, 404.php, footer.php, sidebar.php и comments.php

По запросу вышлю файлы, о которых идет речь, а также образец сайта, с которым должен совпадать внешний вид темы по шрифтам, расположению текстов, заголовку, сайдбару.