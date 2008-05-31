Есть постоянные заказы на верстку. Нужен грамотный верстальщик, кодер, способный работать со смешанным типом верстки + уметь грамотно тестить кроссплатформенно под Мас и Win броузерами (обязательное условие). Писать в ...
Завершить частично разработанную тему wordpress
Необходимо завершить верстку темы для wordpress.
Что есть на данный момент:
- файл стилей для wordpress css, который наложен на неродную для него тему (т.е. этим файлом заменили файл css в другой теме)
- header.php и search.php уже готовы
Необходимо завершить файлы index.php, page.php, single.php, 404.php, footer.php, sidebar.php и comments.php
По запросу вышлю файлы, о которых идет речь, а также образец сайта, с которым должен совпадать внешний вид темы по шрифтам, расположению текстов, заголовку, сайдбару.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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