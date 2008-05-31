Завершить частично разработанную тему wordpress

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок172 просмотра

Необходимо завершить верстку темы для wordpress.

Что есть на данный момент:

- файл стилей для wordpress css, который наложен на неродную для него тему (т.е. этим файлом заменили файл css в другой теме)

- header.php и search.php уже готовы

Необходимо завершить файлы index.php, page.php, single.php, 404.php, footer.php, sidebar.php и comments.php

По запросу вышлю файлы, о которых идет речь, а также образец сайта, с которым должен совпадать внешний вид темы по шрифтам, расположению текстов, заголовку, сайдбару.

CSSPHPWordPress
17 лет назад
natshu
Nat 
44 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

sardonyx
Николай 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад
$60
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sardonyx
Николай 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад

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